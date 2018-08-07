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صحيفة محلية:

عسكري أمريكي شارك في إعداد بيان انقلاب تركيا

عرب وعالم

القائد السابق للقوات الأمريكية في قاعدة إنجيرليك جون ولكر
القائد السابق للقوات الأمريكية في قاعدة إنجيرليك جون ولكر

وكالات

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انقلاب

كشف تحقيقات القضاء التركي، عن تحضير شخص يدعى "جون"، بيان محاولة الانقلاب العسكري في 15 يوليو 2016 بتركيا.

وأوضح موقع "خبر 7" المحلي، أن القضاء التركي، يقف عند اسم شخصين انتهت فترة مهمتهما في تركيا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، وهما السفير الأمريكي السابق جون باس، والقائد السابق للقوات الأمريكية في قاعدة إنجيرليك الجوية بولاية أضنة (جنوب)، جون ولكر.

وأشار الموقع إلى أن بيان الانقلاب إلى الوحدات العسكرية في الجيش التركي، أُرسل من بريد "حسين عُمْر"، إلا أن تحضير البيان جرى في 7 يوليو، أي قبل أسبوع من المحاولة الفاشلة، وجرى التعديل عليها فقط في ليلة 15 يوليو من 2016.

وتزيد هذه المعلومة من شكوك الأوساط التركية، فيما إذا كانت الولايات المتحدة، تقف فعلا وراء محاولة الانقلاب أم لا.

وأوضح موقع"خبر 7" أن النيابة العامة التركية، تتفحص بشكل دقيق بريد جميع المشاركين في الانقلاب الموقوفين، للوصول إلى مصدر إرسال بيان الانقلاب، والشخص الذي أعده.

وفي هذا الإطار توصلت النيابة إلى أن أول بيان صدر باسم الانقلابيين، خرج من البريد الإلكتروني لـ"حسين عمْر".

ويتألف بيان الانقلابيين من 3 صفحات بصيغة (ملف) "وورد"، أعدت في 7 يوليو 2016، وجرى التعديل عليها في تمام الساعة 22.45 من ليلة الانقلاب في 15 يوليو من ذات العام.

وأكدت التحقيقات أنه في خانة المعدّ/ كاتب البيان، يوجد اسم "جون"، وهذا يشير إلى أن البيان الأصلي صدر عن جهاز كمبيوتر مستخدم اسمه "جون"، وهو الجهاز الذي لم يتم العثور عليه في رئاسة الأركان التركية، ما يؤكد أن الجهاز موجود خارج المؤسسة العسكرية التركية.

وقال "خبر 7" إن النيابة بدأت على الفور بالتحري عن المدعو "جون"، والوقوف عند جميع الأشخاص الذي يحملون هذا الاسم في تركيا في تلك الفترة، فكان هناك شخصان رئيسيان يحملان هذا الاسم هما السفير السابق "جون باس"، والقائد السابق للقوات الأمريكية في قاعدة إنجيرليك "جون ولكر" اللذان انتهت مهمتهما في تركيا عقب محاولة الانقلاب.

وتقف النيابة العامة عند احتمال أن يكون "جون ولكر" هو من أعد بيان الانقلاب، كونه شخصية عسكرية.


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