تفاصيل جديدة بشأن مقتل الأنبا إبيفانيوس بدير أبومقار

طالب المستشار نجيب جبرائيل، مستشار الكنيسة القبطية، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بعقد مؤتمر صحفي لتوضيح حقائق مقتل الأنبا إبيفانيوس ومحاولات الانتحار بدير أبومقار.
وأضاف «جبرائيل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على فضائية «المحور»: «كثرت الأقاويل والشائعات وانتهكت حرمة الكنيسة، وخاصة بعد محاولة انتحار أحد الرهبان بدير أبومقار، ولذلك يجب على البابا تواضروس أن يخرج ويتكلم»، موضحًا أن خروج البابا سيخرس الألسنة.
وأكد أن سلطات التحقيق تباشر التحقيقات على أعلى مستوى في الدير بحادث مقتل الأنبا أبيفانيوس، وتتحلى بالصبر والحكمة ويتعاملون مع الرهبان بخصوصية بالغة الدقة، والبابا تواضروس يتابع بنفسه سير التحقيقات، مشددًا على أن التحقيقات لم تتدخل في خصوصية الدير وكل ما يعنيها الوصول للحقيقة، وتجريد الراهب أشعياء لا يمت بصلة لواقعة القتل.