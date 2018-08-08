برلماني يكشف حقيقة تخفيض أيام عمل موظفي الدولة

08 أغسطس 2018 - 12:10 ص

علق النائب عبد الفتاح محمد عبد الفتاح، عضو لجنة القوى العامة بمجلس النواب، على أنباء تخفيض أيام عمل العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، موضحًا أنها ما زالت مقترحات ودراسلت فقط حتى الآن.



وأوضح "عبد الفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع فضائية "دي إم سي" مساء الثلاثاء،: "كلنا غير راضيين عن آداء الجهاز الإداري بالدولة"، لافتًا إلى أن القانون يحدد إجازة العاملين.

