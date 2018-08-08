ليفربول يجتاز تورينو الإيطالي بثلاثية وديًا

08 أغسطس 2018 - 01:02 ص

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي، يوم الثلاثاء، على تورينو الإيطالي بثلاثة أهداف لهدف في المباراة الودية لكرة القدم التي جرت بينهما استعدادًا للموسم الكروي الجديد.



بادر ليفربول بتسجيل هدفين عن طريق البرازيلي روبيرتو فيرمينيو والهولندي جيورجينهو فاينالدوم في الدقيقتين 21 و24.



ونجح تورينو في تقليص النتيجة بإحرازه للهدف الأول عن طريق أندريا بيلوتي في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدفين لهدف.



وفي الوقت الذي بحث فيه ليفربول عن مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو تورينو من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين.

