» رئيس الفلبين يهدد بقتل الشرطيين لهذا السبب

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"الرئاسة" تكشف تفاصيل زيارة "بن زايد" لمصر
كواليس القبض على رئيس حي الهرم متلبسًا بالرشوة
تفاصيل جديدة بشأن مقتل الأنبا إبيفانيوس بدير أبومقار
انقسام حول إضافة مادتي التربية الدينية والوطنية لمجموع الطلاب
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د. محمد عمارة: «السادات» كان ينوى تطبيق الشريعة
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