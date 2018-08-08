» رئيس الفلبين يهدد بقتل الشرطيين لهذا السبب

08 أغسطس 2018 - 01:05 ص

هدد الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، بقتل عناصر شرطة بلاده المتورطين بارتكاب جرائم.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده دوتيرتي في القصر الرئاسي مع 102 شرطي مشتبهين بارتكاب جرائم مختلفة، حيث هددهم بإصدار أوامر قتل بحقهم في حال أخطأوا من جديد.



وقال دوتيرتي إنه سيبحث في ملفات بعض عناصر الشرطة كل على حدة.



وأضاف: "سأقتلكم بالفعل إذا استمريتم على هذا الحال. بعد الآن سيراقبكم فريق خاص. سأصدر تعليمات حول قتلكم في حال ارتكابكم أي خطأ صغير".



وخاطب دوتيرتي عوائل عناصر الشرطة قائلًا: "إذا مات هؤلاء الشرطيون فلا تغضبوا علينا باسم حقوق الإنسان. لأني وجهت تحذيراتي".

