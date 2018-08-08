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بينها تمثال لـ "رمسيس الثاني"..

ضبط 58 قطعة أثرية بأحد العقارات بـ"6 أكتوبر" قبل تهريبها

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تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، الثلاثاء، من إحباط تهريب 58 قطعة أثرية بينها تمثال صغير للملك الفرعوني الشهير رمسيس الثاني (حكم بين عامي 1279ق.م -1213 ق.م).
ووفق وسائل إعلام محلية، فإن أجهزة الأمن بمحافظة الجيزة (غرب القاهرة) نجحت في ضبط 4 أشخاص بحوزتهم 58 قطعة أثرية بأحد العقارات بمدينة 6 أكتوبر قبل تهريبها.
وأوضحت أن من بين القطع تمثال صغير من المرمر للملك رمسيس الثانى بالوضع الملكى منفصل الرأس، وتمثال آخر من الجرانيت الوردى بارتفاع 120 سم.
وفي أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الآثار فقدان 32 ألفًا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عامًا مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرًا. -

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