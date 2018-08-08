"الخارجية": مصر تتضامن مع السعودية في أزمتها مع كندا

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قالت القاهرة، الثلاثاء، إنها تتابع بقلق تطورات الأزمة بين السعودية وكندا، معربة عن تضامنها مع المملكة ضد أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية.
جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبوزيد، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين السعودية وكندا.
وأضاف البيان أن "مصر تتابع بقلق تطورات الأزمة الحالية بين السعودية وكندا، وتعتبرها نتاجا مباشرا للنهج السلبي الذي اتخذته بعض الأطراف الدولية والإقليمية مؤخرًا بالتدخل في الشئون الداخلية للعديد من دول المنطقة".
وأكدت على "ضرورة امتثال الجميع للأعراف والمواثيق الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول واحترام سيادتها".
وكانت وزيرة الخارجية الكندية، كريستيا فريلاند، قد دعت الرياض، إلى الإفراج عمّن أسمتهم "نشطاء المجتمع المدني" تم توقيفهم في المملكة.
وفجر الاثنين، استدعت السعودية سفيرها لدى كندا، معتبرة سفير الأخيرة لدى الرياض، "شخصًا غير مرغوب فيه"، على خلفية ما عدته الرياض "تدخلًا صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للبلاد".
وجدد وزير الإعلام السعودي، عواد بن صالح العواد، ضمن بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، "رفض المملكة المطلق والقاطع، لموقف الحكومة الكندية السلبي والمستغرب".

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