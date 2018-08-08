شاهد .. أغرب ما قاله رئيس حي الهرم المرتشي في فيديو قديم

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رئيس حي الهرم المرتشي

عرض الإعلامي وائل الإبراشي - مقدم برنامج "العاشرة مساءً" - مقطعًا فيديو غريبًا للواء إبراهيم عبد العاطي - رئيس حي الهرم المرتشي - في تصريحات قديمة يشيد فيه بدور الأجهزة الرقابية في تطهير الفاسدين .

واعترض عبد العاطي في المقطع القديم على إجراء تحليل مخدرات لرؤساء الأحياء قائلًا : "أنا مش سواق توك توك ".

وأضاف: "منصبي مراقب من وزير التنمية المحلية ومحافظ الجيزة اللواء كمال الدالي ومش سايبين حد مش تحت الميكروسكوب في كل تصرفاته"، مشيرًا إلى أن هناك جهات رقابية تتابعه في كامل تصرفاته والتأكد من نزاهته وأخلاقه.

وتابع: "بحب بلدي واللي ماشي صح ميخافش من أي حد .. أنا راجل غيور على بلدي وعلى كل من يمثل الدولة.

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