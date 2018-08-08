  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
مدبولي

رئيس الوزراء يفتتح الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأفريقية

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري

«أزارو» يتربع على عرش الصحف المغربية

صبحى

صبحى: "انتقاد رئيس الجمهورية لا يعنى أنى أكره مصر"

التجاريين حريق

حريق هائل داخل مستشفى فى المقطم

فيديو نادر لمعركة الكرامة

فيديو نادر لمعركة الكرامة

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

دلوار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم

إليسا

فنانون طاردهم المرض اللعين قبل إليسا

إيمان البحر درويش يطالب باتخاذ إجراء حاسم ضد "شيرين"

آخر الأخبار

شيرين
شيرين

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

بالصور.. إحالة صاحب مركز تجميل مخالف بطنطا للنيابة

#

«فيتو» أمريكي ضد مشروع عربي لحماية الفلسطينيين

#

بلاغ ضد ناشطة بـ6إبريل بتهمة التحريض ضد الدولة

#

السعودية تطالب مجلس الأمن بموقف "حازم"

ال تي سي

شيرين

إيمان البحر درويش

هاجم  الفنان ونقيب الموسيقيين السابق إيمان البحر درويش، المطربة شيرين عبد الوهاب بسبب إسفافها في الحفلات التي تظهر بها.

وقال "درويش" خلال لقائه ببرنامج "عم يتساءلون" المذاع علي فضائية "ال تي سي"، إن إهانة شيرين عبد الوهاب لنهر النيل، ليست إهانة لمصر ولكن الموضوع أكبر من ذلك بكثير حيث إنها فقدت مصداقيتها لدى جمهورها.

وأوضح "درويش"، أن الدولة تستعين ببعض المطربين من أجل تقديم أغانٍ وطنية، ولذلك كان يجب علي الدولة أن تتخذ إجراء حاسمًا ضد شيرين عبد الوهاب من خلال عدم الاستعانة بها في مثل تلك الأغاني.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"
» حريق بغابة أوروبية يكشف سرًا غريبا عن الحرب العالمية الثانية
» أول تعليق لـ"إليسا" بعد إعلان إصابتها بالسرطان
» السيطرة على حريق ضخم بسينما ريفولي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية