مدرس: "الشرطة شمعت منزلي مرتين"

08 أغسطس 2018 - 06:35 ص

قال وائل بدوي، مدرس رياضيات، إنهم يعيشون في مسرحية هزلية في محافظة بورسعيد بسبب الدروس الخصوصية.

وأضاف "بدوي" خلال لقائه ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن الشرطة شمعت منزله مرتين بسبب إعطائه للدروس الخصوصية به".

وأوضح "بدوي"، أن محافظة بورسعيد تعتبر الدروس الخصوصية جريمة، قائلاً: "كنت قاعد في بيتي الساعة 11 الظهر، لاقيت الشرطة داخلة تشمع الأوضة اللي بدي فيها دروس، فين السند القانوني اللي يجرم الدروس الخصوصية".

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