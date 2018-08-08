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السيطرة على حريق ضخم بسينما ريفولي

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سينما ريفولي
سينما ريفولي

وكالات - وحررها أحمد عادل شعبان

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الحماية المدنية

سينما ريفولي

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة حريق ضخم شب بسينما ريفولي بوسط القاهرة ، مما أسفر عن احتراق صالة العرض والدور العلوي .

وحاول الأهالي السيطرة على الحريق لكنهم فشلوا ، وعلى الفور أبلغوا قوات الحماية المدنية التي بعثت بالعديد من السيارات لمحاصرة ألسنة اللهب .

و يقوم الأن رجال الحماية المدنية بأعمال التبريد تحسبا لعدم نشوب الحريق مرة أخرى. 

وكانت منطقة التوفيقية قد شهدت فى الساعات الاولى من صباح اليوم الأربعاء نشوب حريق هائل داخل سينا ريفولى بمنطقة التوفيقية وسط القاهرة، نتج عن الحريق احتراق معظم أجزاء السينما، وذلك عقب انتشار السنة اللهب إلى باقى السينما.


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