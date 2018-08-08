تفاصيل لأول مرة عن إصابة "إليسا" بالسرطان

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السرطان

اليسا

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أكد الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، أن الفنانة اللبنانية  إليسا رفضت إزعاج جمهورها بمرضها، ولكن النقابة علمت أنه تم شفاؤها تمامًا من هذا المرض الخبيث، قائلاً: "إليسا تحملت هذا المرض لأنها شجاعة، مرت بتجربة ثقيلة لكن الحمد لله أن ربنا خرجها منها على خير، بتدي تفاؤل وأمل لكل الناس".

وأضاف "شاكر" في مداخلة هاتفية ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع على فضائية "دريم"، أن "إليسا" مرت بتجربة صعبة للغاية، وأعطت درسًا بأنه لا يمكن الاستسلام للمرض.

وأوضح "شاكر"، أن تجربة إليسا مع مرض السرطان أثرت به كثيرًا وذكرته بما عاناه مع ابنته الراحلة "دينا".

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