شاهد.. كيف ردت نجوى فؤاد على شائعة وفاتها

08 أغسطس 2018 - 06:55 ص

ردت الفنانة نجوى فؤاد على خبر وفاتها الذي نشره أحد المواقع الإخبارية، ما تسبب في إزعاجها وحرصت على ظهورها بفيديو من داخل منزلها لتكذيب هذه الشائعة.

وقالت نجوى خلال الفيديو: "جمهوري الغالي العزيز إللى أعطاني النجاح عمر طويل، أنا مبظهرش كتير ومبحبش أعمل حاجة مش مقبولة وأنا مقلة في الأعمال لأنها بتعرض عليا لا تناسب تاريخي الفني".

كما وجهت نجوى كلمة إلى الإعلاميين وقالت: "أنا بحترمكوا وبحترم كل كلمة بتكتبوها، بس حرام ليه الأخبار عن الموت دي بتزعل أهل الفنان وحبايبه وأسرته وأولاده عايز تتكلم اتكلم عن أعماله انقدونا لكن بلاش الموت، وأتمنى لكم السعادة والتوفيق في حياتكوا".