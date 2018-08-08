مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

08 أغسطس 2018 - 07:14 ص

أكدت سلوى حسين، المعروفة بـ"مذيعة بورسعيد"، أنه تم بالفعل التحقيق معها، ومع طاقم العمل بأكمله، وهي حاليا فى إجازة بالمنزل.

وأوضحت "حسين" في تصريحات تلفزيونية، أنها كانت تريد توصيل رسالة للجمهور بأن هناك طرق للعمل أخرى غير التهريب.

و أضافت أن الطفل محفوظ قال في وقت سابق إنهم يمتلكون 13 فدانا، موضحة أنها ترفض استخدام الأطفال الصغار في عملية التهريب، مشددة على أنها لم تختر الموضوع وتم توجيهها من قبل المحافظ لعمل الحوار.