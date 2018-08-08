فيديو صادم لرئيس حي الهرم المرتشي قبل القبض عليه

08 أغسطس 2018 - 07:31 ص

عرض الإعلامي وائل الإبراشي، فيديو قديم للواء إبراهيم عبد العاطى، رئيس حى الهرم، الذي تم القبض عليه بتهمة تلقى الرشوة.

وكان "عبد العاطي" قال في الفيديو المعروض برنامج "العاشرة مساء" عبر فضائية دريم، إنه "يمشي صح"، ولا يخاف من شيء، وإنه يحب تعزيز مكانة بلده، و"غيور" على بلده ومن يمثلون الدولة.

ورفض رئيس الحي في مقطع الفيديو إخضاع رؤساء الأحياء لفحوصات تحليل المخدرات، مشددًا على أنه لا تستر على الفاسدين ومن يتعاطون المخدرات، معقبًا: "القوي مبيخفش".

شاهد الفيديو..