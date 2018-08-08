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بعد إعلان إصابتها بالسرطان ..

5 معلومات لا تعرفها عن إليسا .. أبرزها حجم ثروتها

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إليسا
إليسا

أحمد عادل شعبان

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السرطان

اليسا

نشرت قناة "فوشيا" المتخصصة في الأخبار الفنية تقريرًا عن المطربة إليسا بعد إعلانها في كليبها الأخير إصابتها بالسرطان وتعافيها منه في النهاية .

وتضمن التقرير عدة معلومات عن المطربة اللبنانية جاءت كالتالي:

- اسمها الأصلي "أليسار خوري" ووالدها هو الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري .

- كانت تدرس العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل لانشغالها بالفن

- لم تكن إليسا ترغب في احتراف الغناء لكنها كانت تحلم أن تصبح مذيعة ، وفي عمر العاشرة جربت خوض تجربة التمثيل بمسرحيات هزلية .

- تعد إليسا من أغنى المشاهير بالعالم العربي حيث تقدر ثروتها بحوالي 300 مليون دولار

- ليس لديها أي أصدقاء في الوسط الفني سوى الفنان وائل كافوري

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