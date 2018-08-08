5 معلومات لا تعرفها عن إليسا .. أبرزها حجم ثروتها

أحمد عادل شعبان
نشرت قناة "فوشيا" المتخصصة في الأخبار الفنية تقريرًا عن المطربة إليسا بعد إعلانها في كليبها الأخير إصابتها بالسرطان وتعافيها منه في النهاية .
وتضمن التقرير عدة معلومات عن المطربة اللبنانية جاءت كالتالي:
- اسمها الأصلي "أليسار خوري" ووالدها هو الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري .
- كانت تدرس العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل لانشغالها بالفن
- لم تكن إليسا ترغب في احتراف الغناء لكنها كانت تحلم أن تصبح مذيعة ، وفي عمر العاشرة جربت خوض تجربة التمثيل بمسرحيات هزلية .
- تعد إليسا من أغنى المشاهير بالعالم العربي حيث تقدر ثروتها بحوالي 300 مليون دولار
- ليس لديها أي أصدقاء في الوسط الفني سوى الفنان وائل كافوري
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