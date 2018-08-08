5 معلومات لا تعرفها عن إليسا .. أبرزها حجم ثروتها

08 أغسطس 2018 - 07:48 ص

نشرت قناة "فوشيا" المتخصصة في الأخبار الفنية تقريرًا عن المطربة إليسا بعد إعلانها في كليبها الأخير إصابتها بالسرطان وتعافيها منه في النهاية .



وتضمن التقرير عدة معلومات عن المطربة اللبنانية جاءت كالتالي:



- اسمها الأصلي "أليسار خوري" ووالدها هو الشاعر ومدرس اللغة العربية زكريا خوري .



- كانت تدرس العلوم السياسية بالجامعة اللبنانية لكنها لم تكمل لانشغالها بالفن



- لم تكن إليسا ترغب في احتراف الغناء لكنها كانت تحلم أن تصبح مذيعة ، وفي عمر العاشرة جربت خوض تجربة التمثيل بمسرحيات هزلية .



- تعد إليسا من أغنى المشاهير بالعالم العربي حيث تقدر ثروتها بحوالي 300 مليون دولار



- ليس لديها أي أصدقاء في الوسط الفني سوى الفنان وائل كافوري



