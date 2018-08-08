  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:10 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

كاف

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

الطفل محفوظ

مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

أسرار جديدة لا تعرفها عن " بيجوفيتش"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "بيجوفيتش"

اشعياة

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

إيرانيون: روحاني سيتجرع كأس السم

إيرانيون: روحانى سيتجرع كأس السم

السيسى

تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسي

صورة الخبر

بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

عمر

حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

تفاصيل تعطل ثلاجة موتى وتعفن إحدى الجثث بمستشفى قليوب

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

شركة مياه الشرب وراء مصرع طفل ببالوعة صرف

#

"هى اللى حرقت نفسها".. رد مسئول على وفاة سيدة وجنينها حرقا

#

كواليس علاج الساحر التركي الشهير بمصر

#

"تحرش بي جنسيًا".. تفضح مسئول على الهواء

الكهرباء

افريقيا

جثث

الاهلى

الكاف

كشف مواطن يدعى نور زكريا، عن تفاصيل تعطل الكهرباء في ثلاجة الموتى بمستشفى قليوب، وتعفن وتحلل جثة مجهولة، منذ حوالي 15 يومًا.

وقال زكريا، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهالي اشتموا رائحة كريهة، وعلموا أن هناك جثة تحللت في الثلاثة، وقال عامل الثلاجة إن الكهرباء تعطلت ما أدى لتعفن جثة سيدة مجهولة.

وتابع أن سيدات دخلن للثلاجة لتغسيلها تمهيدا لدفنها، واكتشفوا أنهم عندما حاولوا خلع حذائها فانخلعت قدمها، وقاموا بتقديم بلاغ للنيابة، وأحد الذين اشتركوا في دفنها انضم للبلاغ كشاهد.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية
» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية