تفاصيل تعطل ثلاجة موتى وتعفن إحدى الجثث بمستشفى قليوب

08 أغسطس 2018 - 08:02 ص

كشف مواطن يدعى نور زكريا، عن تفاصيل تعطل الكهرباء في ثلاجة الموتى بمستشفى قليوب، وتعفن وتحلل جثة مجهولة، منذ حوالي 15 يومًا.

وقال زكريا، في تصريحات تليفزيونية، إن الأهالي اشتموا رائحة كريهة، وعلموا أن هناك جثة تحللت في الثلاثة، وقال عامل الثلاجة إن الكهرباء تعطلت ما أدى لتعفن جثة سيدة مجهولة.

وتابع أن سيدات دخلن للثلاجة لتغسيلها تمهيدا لدفنها، واكتشفوا أنهم عندما حاولوا خلع حذائها فانخلعت قدمها، وقاموا بتقديم بلاغ للنيابة، وأحد الذين اشتركوا في دفنها انضم للبلاغ كشاهد.