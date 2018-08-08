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نائب:

27 دقيقة فى اليوم هى مدة عمل الموظف المصرى

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النائب فايز أبو خضرة
النائب فايز أبو خضرة

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نائب

إكسترا نيوز

الموظف المصري

فايز أبو خضرة

أعلن النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، أن الموظف المصري حسب الإحصائيات لا يعمل سوى 27 دقيقة في اليوم، لافتًا إلى أن هناك 6.7 مليون موظف حكومي، وهذا يسبب تكدس في المؤسسات الحكومية.

وأضاف "أبو خضرة"، خلال حواره على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الموظف الحكومي لا يلتزم بمواعيد العمل على وجه الإطلاق، مضيفًا أن جهاز التنظيم والإدارة يدرس تقليل عدد أيام عمل الموظف الحكومي من خلال زيادة عدد ساعات العمل اليومية، أو العمل عن طريق الشيفتات.

ولفت إلى أن الدولة جادة في تحسين ظروف العمل الحكومي، متابعًا أن قانون الخدمة المدنية لم يعمل على تحسين دولاب العمل الحكومية بأي شكل.

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