وكانت إليسا قد كشفت في أحدث فيديو كليب لها بعنوان "إلى كل اللي بيحبوني"، أنها أصيبت بمرض سرطان الثدي لكنها تمكنت من التغلب عليه.

وقالت إليسا في تغريدة على تويتر، يوم الثلاثاء، "أنتم السبب الذي يجعلني قوية وبصحة وعافية. أنتم قوتي، وهذه القصة شكرٌ موجه لكم، إلى كل اللي بيحبوني".

وتقول الفنانة الشهيرة في بداية فيديو كليب "كل اللي بيحبوني"، إن السرطان يشكل لحظة فارقة لدى من تصاب به، حتى أنها تتساءل بخوف بشأن ما إذا كانت ستعيش إلى الغد.

وأضافت أن الطبيب أجابها باستغراب حين قالت له إنها تموت وجعا إذ خاطبها "أنت مجنونة، لأنك لم تستوعبي أنك تعانين مرضا مميتا، وتعيشين حياتك كما لو أنك مصابة بمجرد نزلة برد".

وذكرت إليسا أنها عاشت لحظات صعبة كانت تنتقل فيها بين حصص العلاج في المستشفى واستوديو تسجيل الأعمال الغنائية التي لم تتوقف عنها رغم إصابتها بالمرض.

وحثت إليسا في نهاية الكليب النساء على مواجهة المرض باللجوء إلى كشفت مبكر وكتبت "أنا تعافيت.. قاومت المرض وغلبته..لا تهمليه..واجهيه".

وأثار الكليب ضجة وتفاعلا واسعين على المنصات الاجتماعية، إذ لم يسبق لإليسا أن تحدثت بشكل رسمي عن إصابتها أو شفائها من المرض الخبيث.