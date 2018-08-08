"السكك الحديدية": "مش هنعيش في المدينة الفاضلة"

08 أغسطس 2018 - 08:23 ص

عقب المهندس سامي عبد التواب، نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، على تذاكر السوق السوداء قائلاً: "إنه يتمنى أن نصل إلى "زيرو" سوق سوداء، ولكن "لابد أن نعترف مش هنقدر نعيش في المدينة الفاضلة إلا بجهود أخرى".

وأضاف "عبد التواب"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية ، أن تجربة استخدام الرقم القومي في التذاكر حدت بشكل كبير من السوق السوداء، بالإضافة إلى يقظة بائعين التذاكر.

ولفت نائب رئيس هيئة السكك الحديدية، إلى أن هدفهم هو تخفيف العبء على المواطن وتسهيل أموره وسلامته، وسيتم توفير 70 قطارًا مكيفًا، بالإضافة لـ175 قطارًا مجدولاً يوميًا.