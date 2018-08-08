اتهامات وألفاظ غير لائقة تجبر الإبراشي على الخروج لفاصل

08 أغسطس 2018 - 08:31 ص

اندلعت مشادة كلامية حادة بين عدد من المدرسين، على الهواء مباشرة، وتبادلوا الاتهامات فيما بينهم، بسبب قضية الدروس الخصوصية، ما اضطر الإعلامي وائل الإبراشي للخروج إلى فاصل.

وقال عمر حامد، مدرس مواد فلسفية، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، الذي يقدمه وائل الإبراشي، على قناة دريم الفضائية، الثلاثاء، إن الدروس الخصوصية لا تستنزف ميزانيات الأسر كما يقول البعض، ولكن هناك أشياء أخرى مثل الصناعة والتجارة تستنزفها.

واعترض مدرس أخر يدعى "أيمن"، على هذا الحديث، مؤكدا أن العمل في الدروس الخصوصية "حرام"، متسائلاً: أين أنتم من الضرائب؟ لينفعل عليه "حامد"، ويتلفظ بألفاظ غير لائقة ويقول له: "أنت بتحكها مع الدولة والسلطة لية؟".

واضطر الإعلامي وائل الإبراشي إلى الخروج لفاصل بعد أن فشل في تهدئتهم.

شاهد الفيديو..