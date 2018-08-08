فنانون طاردهم المرض اللعين قبل إليسا

أحمد عادل شعبان
أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عن إصابتها بمرض سرطان الثدي ، من خلال كليب أغنيتها الجديدة ، لكن الخبر الجيد أن إليسا استطاعت الانتصار على هذا المرض اللعين .
لكن الكثير من الفنانين عانوا من هذا المرض قبل ذلك ، وبعضهم توفي بسببه ، وفيما يلي قائمة بالفنانين الذين واجهو السرطان قبل إليسا :
عامر منيب :
عانى عامر منيب من مرض سرطان البنكرياس منذ العام 2009 ، وظل يقاوم إلى أن توفي عام 2011 بعد صراع مع هذا المرض اللعين .
معالي زايد :
توفيت الفنانة معالي زايد عام 2014 بعد صراع قصير مع مرض السرطان .
ناهد شريف:
عانت الفنانة ناهد شريف من سرطان الثدي الذي ظل يطاردها لسنوات وسنوات مع رحلة علاج طويلة ، إلا أنها توفت بفعل المرض عن عمر يناهز 43 سنة .
عبدالله محمود:
توفي الفنان عبدالله محمود عام 2005 بعد صراع مرير مع سرطان المخ.
ممدوح وافي:
عانى الفنان ممدوح وافي الأمرين بعد إصابته بسرطان في الجهاز الهضمي ، وظل يقاوم حتى استسلم جسده عام 2004 .
أنور وجدي:
على الرغم من شهرته الكبيرة وثروته الضخمة إلا أن إصابة أنور وجدي بسرطان المعدة أدت إلى وفاته ، وقبلها إشهار إفلاسه بسبب تكاليف العلاج الضخمة.
سامية جمال:
أصيبت الراقصة سامية جمال بالسرطان وعاشت حياة الفقر بعد أن أنفقت كل ما تملك تقريبا على رحلة العلاج من هذا المرض .
نوال أبو الفتوح:
أعلن عن وفاة الفنانة نوال أبو الفتوح نتيجة إصابتها بسرطان في العظام
فايزة كمال:
توفيت الفنانة فايزة كمال بعد معاناة مع سرطان الكبد
أحمد زكي:
توفي الفنان أحمد زكي في عام 2005 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة الذي أصابه نتيجة تدخينه الدائم للسجائر .
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