فنانون طاردهم المرض اللعين قبل إليسا

08 أغسطس 2018 - 09:07 ص

أعلنت المطربة اللبنانية إليسا عن إصابتها بمرض سرطان الثدي ، من خلال كليب أغنيتها الجديدة ، لكن الخبر الجيد أن إليسا استطاعت الانتصار على هذا المرض اللعين .



لكن الكثير من الفنانين عانوا من هذا المرض قبل ذلك ، وبعضهم توفي بسببه ، وفيما يلي قائمة بالفنانين الذين واجهو السرطان قبل إليسا :



عامر منيب :

عانى عامر منيب من مرض سرطان البنكرياس منذ العام 2009 ، وظل يقاوم إلى أن توفي عام 2011 بعد صراع مع هذا المرض اللعين .



معالي زايد :

توفيت الفنانة معالي زايد عام 2014 بعد صراع قصير مع مرض السرطان .



ناهد شريف:

عانت الفنانة ناهد شريف من سرطان الثدي الذي ظل يطاردها لسنوات وسنوات مع رحلة علاج طويلة ، إلا أنها توفت بفعل المرض عن عمر يناهز 43 سنة .



عبدالله محمود:

توفي الفنان عبدالله محمود عام 2005 بعد صراع مرير مع سرطان المخ.



ممدوح وافي:

عانى الفنان ممدوح وافي الأمرين بعد إصابته بسرطان في الجهاز الهضمي ، وظل يقاوم حتى استسلم جسده عام 2004 .



أنور وجدي:

على الرغم من شهرته الكبيرة وثروته الضخمة إلا أن إصابة أنور وجدي بسرطان المعدة أدت إلى وفاته ، وقبلها إشهار إفلاسه بسبب تكاليف العلاج الضخمة.



سامية جمال:

أصيبت الراقصة سامية جمال بالسرطان وعاشت حياة الفقر بعد أن أنفقت كل ما تملك تقريبا على رحلة العلاج من هذا المرض .



نوال أبو الفتوح:

أعلن عن وفاة الفنانة نوال أبو الفتوح نتيجة إصابتها بسرطان في العظام



فايزة كمال:

توفيت الفنانة فايزة كمال بعد معاناة مع سرطان الكبد



أحمد زكي:

توفي الفنان أحمد زكي في عام 2005 بعد صراع مع مرض سرطان الرئة الذي أصابه نتيجة تدخينه الدائم للسجائر .







