  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
مدبولي

رئيس الوزراء يفتتح الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأفريقية

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري

«أزارو» يتربع على عرش الصحف المغربية

صبحى

صبحى: "انتقاد رئيس الجمهورية لا يعنى أنى أكره مصر"

التجاريين حريق

حريق هائل داخل مستشفى فى المقطم

فيديو نادر لمعركة الكرامة

فيديو نادر لمعركة الكرامة

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

دلوار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم

إليسا

فنانون طاردهم المرض اللعين قبل إليسا

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم

مال وأعمال

دلوار
دلوار

متابعات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك والسوق السوداء

#

بالأسماء.. بنوك ترفع سعر الدولار في التعاملات المسائية

#

سعر الدولار بالبنوك اليوم

#

ارتفاع أسعار الدولار فى التعاملات المسائية

البنك المركزي

الدولار

البنك الأهلي المصري

الجنيه المصرى

استقر سعر الدولار الأمريكى اليوم أمام الجنيه المصرى فى مختلف بنوك  السوق المحلى، خلال تعاملات اليوم الأربعاء ووفقاً لما صدر عن البنك المركزى، بلغ متوسط سعر الدولار اليوم 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

ومتوسط سعر الدولار فى البنك المركزي المصري نحو 17.82 جنيه للشراء، ونحو 17.92 جنيه للبيع، وسعر الدولار فى بنك مصر نحو 17.77 جنيه للشراء، و17.87 جنيه للبيع.

أما فى البنك الأهلي المصري نحو 17.78 جنيه للشراء، و17.88  جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك القاهرة نحو 17.82 جنيه للشراء، و17.92 جنيه للبيع.

وسعر الدولار فى البنك التجارى الدولى نحو 17.83 جنيه للشراء، و17.93  جنيه للبيع، سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"
» حريق بغابة أوروبية يكشف سرًا غريبا عن الحرب العالمية الثانية
» أول تعليق لـ"إليسا" بعد إعلان إصابتها بالسرطان
» السيطرة على حريق ضخم بسينما ريفولي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية