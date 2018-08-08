15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

08 أغسطس 2018 - 09:40 ص

ارتفعت حالات الانتحار خلال شهر يوليو الماضي بسبب الظروف الاقتصادية والضائقات المالية إلي 15 حالة ، منهم 13 حالة لقوا مصرعهم بالفعل .

ففي الأول من شهر يوليو الماضي قامت أميرة محمد (20 عاما) بالانتحار قفزا أمام المترو بمحطة مار جرجس، بعد أن كانت تمر بحالة نفسية سيئة لكثرة المشاكل اليومية مع أشقائها وضيق الحال وعدم قدرة والدها على تحمل كافة متطلباتها.

بينما قام شاب بعد هذه الواقعة بـ 10 أيام بالتخلص من حياته غرقا ، حيث انتشل أهالي إحدى قرى محافظة المنيا، جثة شاب من ترعة الإبراهيمية ألقي بنفسه في المجرى المائي لفشله في الحصول على فرصة عمل.

وبلغت حالات الانتحار بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية 15 حالة في شهر يوليو، من بينها 13 حالة لقى أصحابها مصرعهم بالفعل ، بحسب تقرير صادر عن برنامج حرية تعبير العمال والحركات ا?جتماعية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

ويقول محمد عبد السلام مدير البرنامج إن التقرير يعتمد على الحالات التي تنتحر بسبب ظروف مثل المرور بضائقة مالية، والعجز عن الإنفاق على الأسرة ، بحسب تصريحاته للحرة.

وأضاف أن حالات الانتحار على خلفية الظروف الاقتصادية يبدو أنها تشهد تزايدا، إذ بلغت في شهر يونيو ثمانية حالات، وفي شهر مايو 10 حالات ، لافتا إلى أن البرنامج يستبعد الانتحار الذي تتسبب فيه أمراض نفسية، "رغم أن كثيرا من محاضر الشرطة تسجل أن أمراضا نفسية أدت إلى انتحار الحالة بينما يكون أحيانا السبب الحقيقي هو سوء الأحوال المادية".

من جانبه أوضح جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان أن تزايد حالات الانتحار "أتى بعد صدمة الزيادات المتلاحقة لأسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء وما ترتب عليها من زيادات في كافة أسعار السلع والخدمات، وعجز العديد من الفئات الاجتماعية عن استيعاب آثار تلك الزيادات.

فيما استنكر عضو مجلس النواب فايز بركات انتحار بعض الناس بسبب الظروف الاقتصادية قائلا: "لا أصدق أن الناس تنتحر بسبب الأكل والشرب.. الموضوع أبسط من ذلك بكثير".

وأضاف بحسب تصريحاته للحرة أن الحالة الاقتصادية "ليست صفرا في المائة كما يشاع، ولكن يتم حاليا معالجة قصور سنين طويلة لم يتم فيها الإصلاح".