» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب

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وكالات : حنان حمدتو

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وزارة الداخلية

مصر

الأمم المتحدة

قوات حفظ السلام

التقى اللواء أحمد إسكندر مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي برجال الشرطة المقرر مشاركتهم في مهمة ضمن قوات حفظ السلام بإحدى الدول الأفريقية للإحلال محل الوحدة المنتهية مأموريتها.

وكشفت الوحدة عن الإجراءات التنفيذية التي تمت لاستكمال استعدادها للسفر، وقد تناول اللقاء العديد من الموضوعات المتصلة بالمهام المحددة للأمم المتحدة ذات الصلة، وخطة التدريب ورعاية القوات التى يجب إتباعها طوال فترة المأمورية، والإعداد البدنى والمهارى.

والجدير بالذكر، أن قوات الشرطة المصرية المشاركة بمختلف بعثات الأمم المتحدة  يُقدمون الكثير من الجهود التى تعد محلاً لتقدير وثناء قادة البعثات الأممية، الأمر الذى يعكس صورة إيجابية للبعثات المصرية فى مثل هذه المأموريات وتثبت على الدوام قدرة رجال الشرطة المصريين على حسن تمثيل وطنهم فى المحافل الدولية.

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