صبحى: "انتقاد رئيس الجمهورية لا يعنى أنى أكره مصر"

08 أغسطس 2018 - 09:53 ص

قال الفنان محمد صبحي، إن انتقاد رئيس الدولة أو أي مسئول فيها لا يعني بالضرورة كراهية الوطن، متسائلًا: "لما أنتقد الرئيس ده معناه أني بكره مصر؟ ممكن أبقى مختلف معاك لكن مش كارهك".

وأضاف صبحي خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أهم ما يميز أي شعب هو تمسكه بتراثه وثقافته، التي تلقاها عبر أجيال متراكمة، كما أن مفهوم الثقافة يشير إلى العادات والتقاليد والقيم التي تنتقل مع الحضارة الإنسانية.

وتابع أن الحضارة المصرية القديمة قامت أساسًا على فكر ديني سبق كل الحضارات، مستطردًا أنه ينبغي استقاء ما يتناسب مع القيم المصرية عند الالتقاء مع الثقافات الأخرى، وبناء الإنسان المصري ينبغي أن يتم بالتضافر بين كل المؤسسات المعنية لتحقيق التناغم المطلوب، مرددًا: "عايزين طفل حر، يعرف يعبر عن نفسه، وينتمي لله وللوطن، ونصنع فيه القدرة على التخليق كي يكون مبدعًا".

وأشار فى نهاية اللقاء إلى أن المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام حاليًا، أصبح متشابهًا بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متابعًا: «حينما يكون المحتوى متشابهًا في جميع القنوات فعلينا أن ندرك أن هناك شيئًا خاطئًا».