  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:17 ص
بحث متقدم
مدبولي

رئيس الوزراء يفتتح الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأفريقية

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري

«أزارو» يتربع على عرش الصحف المغربية

صبحى

صبحى: "انتقاد رئيس الجمهورية لا يعنى أنى أكره مصر"

التجاريين حريق

حريق هائل داخل مستشفى فى المقطم

فيديو نادر لمعركة الكرامة

فيديو نادر لمعركة الكرامة

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

دلوار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم

إليسا

فنانون طاردهم المرض اللعين قبل إليسا

صبحى: "انتقاد رئيس الجمهورية لا يعنى أنى أكره مصر"

الحياة السياسية

صبحى
صبحى

وكالات : حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

معلومات لا تعرفها عن محطة البرلس التي يفتتحها الرئيس غداً

#

السيسي من السودان يكشف عن مشروعات قومية عملاقة

#

عمار على حسن يرد على رئيس الوزراء: "هتريحهم من الدنيا"

#

البرادعي: العرب لا يفهمون متطلبات النهضة

قال الفنان محمد صبحي، إن انتقاد رئيس الدولة أو أي مسئول فيها لا يعني بالضرورة كراهية الوطن، متسائلًا: "لما أنتقد الرئيس ده معناه أني بكره مصر؟ ممكن أبقى مختلف معاك لكن مش كارهك".

وأضاف صبحي خلال لقائه فى برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن أهم ما يميز أي شعب هو تمسكه بتراثه وثقافته، التي تلقاها عبر أجيال متراكمة، كما أن مفهوم الثقافة يشير إلى العادات والتقاليد والقيم التي تنتقل مع الحضارة الإنسانية.

وتابع أن الحضارة المصرية القديمة قامت أساسًا على فكر ديني سبق كل الحضارات، مستطردًا أنه ينبغي استقاء ما يتناسب مع القيم المصرية عند الالتقاء مع الثقافات الأخرى، وبناء الإنسان المصري ينبغي أن يتم بالتضافر بين كل المؤسسات المعنية لتحقيق التناغم المطلوب، مرددًا: "عايزين طفل حر، يعرف يعبر عن نفسه، وينتمي لله وللوطن، ونصنع فيه القدرة على التخليق كي يكون مبدعًا".

وأشار فى نهاية اللقاء إلى أن المحتوى الذي تقدمه وسائل الإعلام حاليًا، أصبح متشابهًا بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة، متابعًا: «حينما يكون المحتوى متشابهًا في جميع القنوات فعلينا أن ندرك أن هناك شيئًا خاطئًا».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"
» حريق بغابة أوروبية يكشف سرًا غريبا عن الحرب العالمية الثانية
» أول تعليق لـ"إليسا" بعد إعلان إصابتها بالسرطان
» السيطرة على حريق ضخم بسينما ريفولي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية