«أزارو» يتربع على عرش الصحف المغربية

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تصدر مهاجم الأهلي وليد أزارو، غلاف الصحف المغربية بعدما استطاع اللاعب حسم لقاء أمس الذى جمع الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي.

فعلقت صحيفة المنتخب المغربية على هدف أزارو قائلة: أزارو افتتح العداد، مشيرة إلى أنه كان هداف النادي الأهلي خلال النسخة الماضية من الدوري، وأنه ساهم في حسم الفريق الأحمر للفوز بتلك المباراة.

وقال موقع البطولة المغربي، إن الأهلي أسقط المصري برأسية كوليبالي ولدغة القناص أزارو، وهو ما يدفع الفريق الأحمر للدخول في صراع الصدارة على عرش الدوري الممتاز.

وأشار موقع هبة سبور المغربي إلى أن أزارو افتتح أهدافه مع الأهلي، وذلك عن طريق هدفه في شباك المصري، والذي جاء عن طريق تمريرة بينية من زميله أحمد فتحي.

وكان الأهلي حقق فوز غالي على حساب نظيره المصري بهدفين نظيفين عن طريق رأسية المدافع ساليف كوليبالي والمغربي وليد.

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