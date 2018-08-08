فيديو نادر لمعركة الكرامة

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معركة الكرامة

الضفة الشرقية

انتشر مقطع فيديو علي منصات التواصل الاجتماعي يظهر وقائع نادرة لمعركة الكرامة عام 1968 عندما حاولت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي احتلال الضفة الشرقية لنهر الأردن.

الفيديو يظهر مشاهد نادرة التقطتها عدسات الكاميرات للمعركة ، والتي تظهر الدور البطولي للمتطوعين الفلسطينيين ، خاصة من حركة فتح الفلسطينية وقتها.

وبلغت  خسائر الاسرائيليين في هذه المعركة  70 قتيلا وأكثر من 100 جريح، و45 دبابة، و25 عربة مجنزرة و27 آلية مختلفة، و5 طائرات.

 بينما خسر الجانب الفلسطيني 17 شهيدا،  والأردني  خسر 20 شهيدا و65 جريحا بينهم عدد من الضباط و10 دبابات و10 آليات مختلفة ومدفعين.

وقد قام الإسرائيليون بتدمير عدد كبير من المنازل وأخذوا معهم 147 عربيا من الفلاحين بحجة أنهم من الفدائيين.
الفيديو:

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