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الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا للنجمة اللبناني

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حصل لاعبو الفريق الأول بالنادي الأهلي على راحة سلبية من التدريبات اليوم الأربعاء، على أن يستأنف الفريق مرانه في التاسعة صباح الخميس، استعدادًا لمواجهة النجمة اللبناني يوم الـ13 من أغسطس الجاري، في ذهاب الدور الـ32 بالبطولة العربية.

وكان الأهلي حقق فوزًا على نظيره المصري بهدفين مقابل لا شيء، سجّلهما ساليف كوليبالي ووليد أزارو في المباراة التي أقيمت بينهما على أمس على استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري.

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