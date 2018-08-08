اختبار صعب لسموحة أمام "نجوم أف سي"

08 أغسطس 2018 - 10:23 ص

يستضيف فريق سموحة السكندري نظيره نجوم أف سى، فى تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء على استاد برج العرب بالإسكندرية فى إطار مباريات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

ويسعى على ماهر المدير الفني للفريق السكندري لتحقيق الفوز الثانى على التوالى بعد الفوز على المقاصة 2/1، بينما تعادل نجوم إف سى مع الطلائع سلبيًا فى إطار نفس الجولة.

وطالب المدير الفني لاعبيه بعدم الاستهانة بالخصم لضمان تحقيق الثلاث نقاط لمواصلة الدفعة المعنوية التى حصل عليها الفريق الجولة الماضية.