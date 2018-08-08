اليوم.. نظر دعوى حل مجلس إدارة النادي الأهلي

08 أغسطس 2018 - 10:28 ص

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الدعوى المقامة من أيمن محفوظ المحامي، للمطالبة بحل مجلس إدارة النادي الأهلي.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 43916 لسنة 72قضائية، وزير الشباب والرياضة.

وذكر محفوظ في دعواه: بعد صدور تصريحات من تركي آل شيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، على مواقع التواصل الاجتماعي بتلقي مجلس الأهلي تبرعات مالية وصلت لـ 256 مليون جنيه، ولم يرد عليه مجلس الأهلي بأية مستندات، فإن ذلك يُعد مخالف لقانون الرياضة الجديد رقم 71 لسنة 2017، حيث لا يجوز لأي هيئة رياضية تلقي أموال أو تبرعات دون موافقة الجهة الإدارية -وفق قوله-.

لفت إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي لم يقدم ما يفيد صرف تلك الأموال في نشاط مشروع، مطالبًا بصفة مستعجلة بإلغاء القرار السلبي لوزير الشباب والرياضة بالامتناع عن حل مجلس إدارة النادي الأهلي لمخالفته نص قانون الرياضة 71 لسنة 2017، وما يترتب على ذلك من آثار بحل المجلس وتعيين مجلس مؤقت للنادي.