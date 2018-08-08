» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار

08 أغسطس 2018 - 10:29 ص

أصدر الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قرارًا بقيام المستشفيات العسكرية باستقبال الحالات الحرجة المقرر لها إجراء جراحات بصفة عاجلة بالتنسيق مع وزارة الصحة، حيث تم استقبال المرضى وإنهاء كل الإجراءات الإدارية وتوقيع كل الفحوصات والتحاليل الطبية قبل إجراء الجراحة وتقديم العلاج الطبي اللازم، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات.

وفى السياق نفسه وفق ما نشرته صفحة المتحدث العسكري على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وجه المرضى وأسرهم الشكر للعاملين داخل مستشفيات القوات المسلحة والأطقم الطبية بالمستشفيات العسكرية على تقديم كل سبل الرعاية الصحية وتخفيف المعاناة عن كاهلهم.

يأتي ذلك فى إطار الدور الفعال التى تقوم به القوات المسلحة لدعم منظومة الرعاية الطبية لكل أبناء الوطن بمختلف محافظات الجمهورية.