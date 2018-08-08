"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

08 أغسطس 2018 - 10:35 ص

كشف الدكتور عبد الله النفيسي السياسي والبرلماني الكويتي السابق عن لقاء جمعه بمحمد باقر الحكيم المرجع الديني الشيعي الكبير، في طهران عام 2002 .

وأضاف النفيسي في سلسلة تدوينات على حسابه على "تويتر": قال لي محمد باقر الحكيم رحمه الله في مقر إقامته في طهران 2002 وبلهجته العراقية: "الجماعة هنا يضطهدوننا على مود إحنا عرب"، حيث طلبت منه أن يخفض من صوته إذ خفت عَلى نفسي".

وسألته: ما هي أول خطوه لك إذا عدت إلى النجف قال: تعريب المرجعية وتطهيرها من الفرس؟

وأوضح النفيسي أن إيران تدفع الآن ضريبة تمددها في المحيط الجغرافي قائلا: ربما تعتبر إيران محيطها الجغرافي خاصرات رخوة ممكن التمدّد فيها لكن لا شك أن التمدد أكثر من اللّازم له ضريبته الإستراتيجية، وهاهي إيران بدأت تدفع هذه الضريبة.

وأشار إلي أن الشعوب الإيرانية من تبريز إلى سيستان ومن مشهد إلى عبادان بدأت تعصرها "معضلة إيران الإستراتيجية" .

وأكد أن حروب إيران في الشرق الأوسط (العراق وسوريا ولبنان واليمن والأفغان) وعلى مدى سنوات أرهقت إيران كثيرًا، وأدخلتها في نفَق من التوترات المحلية والإقليمية والعالمية انعكست حتى عَلى المواطن العادي في إيران وهزّت نظام "الولاءات" في الداخل الإيراني.