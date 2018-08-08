  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر11:16 ص
بحث متقدم
مدبولي

رئيس الوزراء يفتتح الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأفريقية

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري

«أزارو» يتربع على عرش الصحف المغربية

صبحى

صبحى: "انتقاد رئيس الجمهورية لا يعنى أنى أكره مصر"

التجاريين حريق

حريق هائل داخل مستشفى فى المقطم

فيديو نادر لمعركة الكرامة

فيديو نادر لمعركة الكرامة

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

15 حالة انتحار .. حصيلة شهر

دلوار

استقرار سعر الدولار أمام الجنيه فى تعاملات اليوم

إليسا

فنانون طاردهم المرض اللعين قبل إليسا

غلق شارع 26 يوليو لمدة عام

قضايا وحوادث

صور ارشيفية
صور ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

انخفاض طفيف في الطقس والعظمى تسجل 37 درجة

#

أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه

#

غلق معبر رفح اليوم

#

بعد 16 سنة زواج.. سيدة أمام المحكمة: زوجي بخيل

المرور

غرق

شارع رمسيس

غلق شارع 26 يوليو

شارع طلعت حرب

أغلقت الإدارة العامة للمرور، شارع 26 يوليو في الوصلة من تقاطعه مع شارع طلعت حرب إلى تقاطعه مع شارع رمسيس، وذلك نتيجة أعمال الصيانة بخصوص محطات مترو الأنفاق، لمدة عام كامل.

وقالت إدارة المرور في بيان لها، إن الإدارة العامة لمرور القاهرة ستقوم بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتيسير حركة المرور بالمنطقة وستقوم الشركة المنفذة للمشروع بوضع المساعدات الفنية والأقماع والإضاءات الكافية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة .

وأوضحت إدارة المرور أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وبناء على تعليمات مدير أمن القاهرة اللواء محمد منصور مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة بضرورة تكثيف الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"
» حريق بغابة أوروبية يكشف سرًا غريبا عن الحرب العالمية الثانية
» أول تعليق لـ"إليسا" بعد إعلان إصابتها بالسرطان
» السيطرة على حريق ضخم بسينما ريفولي

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • ظهر

    12:05 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية