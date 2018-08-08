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«المقاصة» يسعى لتصحيح مساره على حساب «ذئاب الجبل»

الرياضة

طلعت يوسف
طلعت يوسف

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يتطلع فريق مصر المقاصة بقيادة مديره الفني طلعت يوسف، لتصحيح أوضاع الفريق بعد السقوط أمام سموحة بالجولة الأولى بهدفين مقابل هدف، حينما يلاقي نظيره المقاولون العرب في تمام السابعة إلا ربع مساء اليوم الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثانية بالدوري.

على الجانب الآخر يدرس علاء نبيل المدير الفنى لذئاب الجبل، إجراء بعض التغييرات الاضطرارية فى تشكيلة الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، لاسيما بعد تعادل الفريق مع الاتحاد السكندري بهدف لكل فريق فى الجولة الافتتاحية.

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