محافظ القاهرة يتفقد هبوطا أرضيا بالأزبكية

08 أغسطس 2018 - 10:45 ص

تفقد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة موقع هبوط أرضي بمنطقة الأزبكية في شارع الألفي بتقاطعه مع شارع الجمهورية أدى إلى كسر ماسورة مياه خط 400 مل مما أدى إلى قطع المياه عن المنطقة.

وأكد عاطف خلال جولته تعاون الأجهزة المعنية من شركات المياه والصرف الصحي وهيئة مترو الأنفاق ومديرية الطرق وتحديد موقع الكسر ومعالجة الهبوط وشفط المياه الناتجة بعدد 10 عشرة شفاطات عملاقة من شركات المياه والصرف الصحي.

وأشار إلى أن رئيس مجلس إدارة شركة المياه أكد أن الجزء من الخط الذي سيتم استبداله وإحلاله من خط المياه لا يغذي أي مبان وسيتم عمل طابات من الجانين وإعادة المياه للمنطقة فور الانتهاء من أعمال الغلق المحكم لها وتقوم الشركة بأعمال الإحلال والتجديد بدون التأثير علي توافر المياه للمنطقة، موجهًا النداء لشركات الغاز والصرف الحي بتأمين كل الوصلات الخاصة بهما وإعادة الغاز فور التأكد من تأمينه وعدم وجود أي تسريبات.

كما طالب المحافظ من مديرية الإسكان وبالتنسيق مع نائب المنطقة الغربية، بتشكيل لجنة هندسية فنية لمعاينة العقارين المطلين علي الشارع للتأكد من عدم تأثرهما بالهبوط وذلك مع مدير مدرية الطرق والنقل بالقاهرة لتأمين أعمال معالجة الهبوط وإعادة الشىء لأصله مشيرًا إلى أن الجزء من شارع الألفي مغلق أساسًا أمام حركة السيارات لاستكمال أعمال إنشاء الخط الثالث لمترو الأنفاق مما لا يؤثر على الحركة المرورية.