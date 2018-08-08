البرادعى فى رسالة قوية: "قليل من العقل يصلح"

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تويتر

اقتصاد

ثورة يناير

محمد البرادعي

عرض الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية سابقًا للشئون الخارجية، برنامج يحمل رؤية اقتصادية متكاملة  للدولة المصرية، وتم عرضه على رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى ولكن لم  يتم الالتفات إليه.

وقال البرادعى خلال تغريدته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "مشروع رؤية اقتصادية واجتماعية تم إعداده فى بداية الثورة من قبل مجموعة من علماء مصر وشبابها".

وأضاف البرادعى: "قد تم إرساله فى 2012 إلى رئيس وزراء مصر آنذاك الدكتور الجنزورى كما تمت الإشارة إليه في رؤية مصر 2030.. قليل من العقل يصلح المعدة".

واستعان البرادعى بمنشور دكتور  مجدى حمدان موسى والذي عرض نبذة عن المشروع تحت عنوان مشروع مصر المستقبل عالم أول 2025".

وعلق عدد من راود موقع التواصل الاجتماعى على المنشور فقال  سالم محمد: "يا ليت الإخوان كانوا من النابهين".

وأضافت لبنى محمد: "قليل من العقل يصلح للاقتصاد".

وتابع صلاح أحمد: "لكل داء دواء يا دكتور".

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