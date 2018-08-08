بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

08 أغسطس 2018 - 11:20 ص

تحت تقرير بعنوان "نجل بن لادن يتزوج بابنة زعيم قاعدة آخر، وليس منفذ هجمات 11 سبتمبر"، كشف موقع "العربية" الصادر بالإنجليزية، هوية الزوجة الحقيقة لـ حمزة بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة الراحل، موضحة أن "حمزة" متزوج من ابنة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، عبد الله أحمد عبد الله، المعروف بـ"أبو محمد المصري"، وهذا خلافًا لما نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وفي مقال نشر، الأحد الماضي، ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن حمزة بن لادن، ابن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، تزوج من ابنة محمد عطا، المنفذ الرئيسي في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.

لكن، خلافًا لذلك كشفت الأبحاث التي أجرتها قناة "العربية" باللغة الإنجليزية، عن أن هذه المعلومات غير صحيحة، مؤكدة أن حمزة بن لادن تزوج من ابنة الرجل الثاني في تنظيم القاعدة عبد الله أحمد عبد الله ، وهو نائب القائد الحالي أيمن الظواهري.

ويطلق على عبد الله لقب "أبو محمد المصري"، كما ورد في تقرير أصدرته قناة العربية أنجلش، في يناير الماضي، حيث تم الحصول على هذه المعلومات من أرشيف القاعدة التي صودرت من مخبأ أسامة بن لادن في أبوت آباد.

في وقت سابق من هذا العام، في يناير الماضي، تلقت قناة العربية الإنجليزية لقطات وتفاصيل حول حفل زفاف حمزة، إذ أقيم الاحتفال في إيران عندما كان عمره 17 سنة، بتاريخ 26 مايو 2005.

وتولى عقد القران محمد شوقي الإسلامبولي "الذي استقر في إيران من وقت مبكر"، وهو شقيق خالد الإسلامبولي قاتل الرئيس المصري أنور السادات، والمعلوم عنه بأنه مطلوب للسلطات المصرية.

ويظهر في المقاطع نجل زعيم القاعدة "حمزة بن لادن" وإلى جواره "محمد الإسلامبولي"، ومن جهة أخرى محمد الزيات "أبو محمد المصري"، وبحضور باقي أبناء بن لادن: محمد وسعد وحسن، وعدد من أحفاده، إضافة إلى مجموعة من قيادات تنظيم القاعدة والمصنفين على قائمة الإرهاب الدولية من بينهم سليمان أبو الغيث (الكويتي) صهر أسامة بن لادن، والناطق الرسمي لتنظيم القاعدة.

وأثناء ذلك تلا الإسلامبولي مراسم عقد القرآن، والذي اتضح منها هوية زوجة "حمزة" أو كما يكنى بـ"أبو أسامة"، وهى مريم عبد الله أحمد عبد الله، ابنة "أبو محمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة ونائب أيمن الظواهري.

وبحسب ما تبين من خلال المقاطع المصورة، فيبدو أن مراسم زفاف حمزة بن لادن، قد تمت في موقعين مختلفين، الأول كان في أحد الجوامع بالعاصمة الإيرانية "طهران"، لتستكمل مراسم الزفاف في مقر إقامتهم في المجمع الذي خصصه الحرس الثوري الإيراني كسكن لقيادات القاعدة.

يشار إلى أن "أبو الفرج اليمني"، محمد عيد إبراهيم شرف، مسئول اللجنة الشرعية لتنظيم الجهاد المصري، هو جد "مريم"، زوجة حمزة بن لادن، الوريث الشرعي لوالده في قيادة تنظيم "القاعدة"، من طرف الأم.

وكانت السلطات المصرية قد تسلمت من دولة الإمارات، "أبو الفرج اليمني"، في أغسطس 2002، بعد الحكم عليه غيابياً، بالسجن 10 سنوات، في قضية "العائدون من ألبانيا".



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