حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

08 أغسطس 2018 - 11:25 ص

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ولاعب فريق ناشئ 2000 بالنادي الأهلي، صورة له من على أحد الشواطئ التي يقضى بها إجازته الدراسية.

وعلق عمر قائلاً على صورته التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "نادي الملوك مين فيكوا مشترك".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي على الصورة، فقال جمعة محمد: "سيبك من اللى يقول كلمة وحشة فيك"

وأضاف بركات محمد: "فين المكان ده؟"

وتابع محمد سعيد :" ربنا يحميك ويسعد ايامك"