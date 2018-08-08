  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر01:10 م
بحث متقدم
السيسى

تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسي

صورة الخبر

بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

عمر

حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

الوزراء : وجبة المدارس هذا العام مليئة بالفيتامينات

الوزراء: وجبة المدارس هذا العام مليئة بالفيتامينات

براجدغى

البرادعى فى رسالة قوية: "قليل من العقل يصلح"

مدبولي

رئيس الوزراء يفتتح الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك الأفريقية

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

هذا ما فعله المسلمون عقب حادث "أبو مقار"

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

"النفيسي" يكشف مفاجأة وقعت له في طهران

أزارو يحتفل بهدفه أمام المصري

«أزارو» يتربع على عرش الصحف المغربية

صبحى

صبحى: "انتقاد رئيس الجمهورية لا يعنى أنى أكره مصر"

حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

الحياة السياسية

عمر
عمر

حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

سجال عنيف بين علاء مبارك ومغرد ينتهى بـ"محتاج تربية"

#

"شيرين" تحمل رضيعًا.. ونشطاء: هل أنجبت بعد 4 شهور جواز؟

#

شاهد.. صورة فنانة تثير الجدل

#

لاعب عربي في المونديال يثير الجدل بسبب «مسدسين»

إيران

العربية

حمزة بن لادن

ابو محمد المصري

نشر عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ولاعب فريق ناشئ 2000 بالنادي الأهلي، صورة له من على أحد الشواطئ التي يقضى بها إجازته الدراسية.

وعلق عمر قائلاً على صورته التي نشرها على حسابه الشخصي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلاً: "نادي الملوك مين فيكوا مشترك".

وعلق عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي على الصورة، فقال جمعة محمد: "سيبك من اللى يقول كلمة وحشة فيك"

وأضاف بركات محمد: "فين المكان ده؟"

وتابع محمد سعيد :" ربنا يحميك  ويسعد ايامك"





تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"
» حريق بغابة أوروبية يكشف سرًا غريبا عن الحرب العالمية الثانية

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية