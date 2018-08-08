الوزراء : وجبة المدارس هذا العام مليئة بالفيتامينات

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الوجبات المدرسية،

مصطفى مدبولى

أشرف سلطان

الفيتامينات

هذا العام

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة حريصة مع بداية العام الدراسي الجديد على سلامة التغذية المدرسية للطلاب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم" على فضائية دريم، أمس الثلاثاء، أن هناك أكثر من 11 مليون طالب في مختلف المراحل التعليمية، توفر تغذية لهم بشكل يومي، وهو ما يتطلب أن تكون هناك شبكة إنتاج وتوزيع قادرة على الإيفاء بهذه المسؤولية .

وأشار سلطان إلى أن البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2018 /2019، يخصص 973 مليون جنيه سنويًا، لتحقيق جودة منتج عالية حتى تكون بقيمة غذائية مدروسة، مضيفًا أن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمر بزيادة التكلفة المحددة في حالة الحاجة إلى المزيد، بشرط الجودة.

كما أكد  أن هيئة سلامة الغذاء تراقب وتراجع المصانع التي تقدم الوجبة المدرسية، وأن الوجبة مختلفة حسب المحافظة والمرحلة التعليمية، وليست موحدة، وسيتم إضافة فيتامينات على بعض الوجبات سواء كانت فطائر أو بسكويت، في بعض المحافظات.

من جانبه بحث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الترتيبات الخاصة ببدء البرنامج القومي للتغذية المدرسية للعام الدراسي 2018 /2019، وذلك في اجتماع عقده وزراء "التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، والتنمية المحلية"، وممثلي الجهات المعنية.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية التأكد من دقة وسلامة الإجراءات، وآليات التنفيذ بمختلف مراحل برنامج التغذية المدرسية، بما يساهم في زيادة ضبط المنظومة.

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