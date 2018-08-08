القاهرة تعلن بدء بناء وحدات ماسبيرو لراغبى العودة للمثلث

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مثلث ماسبيرو
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وكالات : حنان حمدتو

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أعلن المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، أن بناء مشروع مثلث ماسبيرو سيبدأ ببناء الجزء الخاص بسكان المثلث راغبي البقاء بالمكان، قائلاً: "هنعمل لهم منطقة متميزة وجارِ التخطيط بالمنطقة لذلك".

وأضاف عاطف، خلال حضوره  للمجلس التنفيذي المنعقد بديوان محافظة القاهرة، أن هناك من 800 لـ 900 أسرة فضلوا البقاء في المكان بعد تطويره، مشيرًا إلى أن المحافظة انتهت من إخلاء مثلث ماسبيرو بالكامل.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن مشروع مثلث ماسبيرو أخذ جهدًا كبيرًا من المحافظة ووزارة الإسكان، ضمن تطوير المناطق العشوائية.

وشارك في الاجتماع نواب محافظ القاهرة الأربعة، وسكرتير عام المحافظة، ومديرو المديريات، ورؤساء الأحياء، ومسئولو المحافظة.


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