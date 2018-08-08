الأمن ينجح فى تحرير طفل خطفه ضابط مفصول

08 أغسطس 2018 - 12:03 م

تمكن رجال مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من إعادة، نجل مقاول اختطفه عاطلان بتحريض من ضابط مفصول، صديق والد الطفل، بعد علمه بثراء والده، مقابل فدية مليون جنيه ونصف.

وردت معلومات للمقدم عمرو الوكيل رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الخامس من محمد خطاب مقاول يفيد باختطاف نجله عمار 8 سنوات، أثناء عودته من ملعب كرة القدم.

وتلقى والد الطفل اتصالا هاتفيا من الخاطفين يطالبان فيه الانتظار لحين معاودة الاتصال به مرة أخرى لكن فريق البحث الذي قاده اللواء أشرف الجندي مدير مباحث القاهرة، واللواء محمد عبد الله، والعميد عبد الفتاح القصاص مفتش الأمن العام نجح في القبض على المتهمين وتحرير الطفل خلال 4 ساعات فقط من تلقي البلاغ.

وكشفت التحريات عن أن المتهم الرئيسي يدعى "إبراهيم ع" 48 سنة، ضابط مفصول وهو من حرض على اختطاف الطفل، وضم فريق البحث كل من العميد نبيل سليم رئيس المباحث الجنائية، والرواد محمد ملش ومحمود عطية وأكرم أبوعمره، ومحمد أبو الحسن وإبراهيم منصور وإسلام جمال ومحمد محيي معاوني مباحث القسم، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة التي قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.