إغلاق جزئى للطريق الدائرى لمدة 3 أيام

08 أغسطس 2018 - 01:05 م

تجرى الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصام شادى مدير الإدارة، إغلاق جزئى لطريق الدائرى لمدة 3 أيام بسبب أعمال تطوير للطريق ولمنزل النفق المؤدى للزراعى وذلك فى المسافة من نهاية كوبرى الوراق حتى تحصيل الموازين بالقرب من كمين باسوس فى الاتجاه القادم من الهرم حتى الزراعى وسط انتشار الخدمات المرورية.

تأتى تلك الأعمال فى إطار قيام الهيئة العامة للطرق والكبارى بأعمال رصف وتطوير طريق الدائرى سيتم إجراء إغلاق جزئى لطريق بدء من يوم الجمعة 12.30 صباحا لمدة 3 أيام مع إجراء تحويلات مرورية بالمنطقة لمنع ظهور الكثافات المرورية.