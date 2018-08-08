تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

08 أغسطس 2018 - 01:06 م

قالت مصادر طبية بمستشفى الأنجلو أمريكان، إن حالة الراهب فلتاؤس المقارى الذي حاول الانتحار منذ أيام، مستمر في التحسن وتم نزع أنبوب الأكسجين ولكن ما زال تحت الملاحظة بالرعاية المركزة .

وقالت المصادر الطبية وفقا لما جاء بجريدة "اليوم السابع"، إن حالة الراهب أفضل كثيرًا من الحالة التى وصل عليها للمستشفى وقد تم تجبيس الكسور فى ساقيه نتيجة السقوط من الدور الرابع مع وضعه تحت الملاحظة لحين نقله لغرفة عادية حيث تبدأ مرحلة استجوابه من قبل رجال الشرطة.

فيما فرضت المستشفى سياجًا من السرية حول حالة الراهب ورفضت إدخال الصحفيين ومنعت هيئتها الطبية من الإدلاء بأية تصريحات بشكل معلن للصحافة.

وواصلت أسرة الراهب التواجد أمام غرفته، حيث ظهر عمه فى محيط الغرفة بالدور الثانى، بعدما أبدى خوفه على حياته من جراء ما يحدث فى دير الأنبا مقار عقب مقتل رئيسه الأنبا إبيفانيوس.

كما ظهر أفراد ورجال المباحث فى المستشفى وتواصلوا مع الآباء الرهبان المرافقين للراهب فلتاؤس وأكدوا ضرورة إعلامهم فور إفاقته