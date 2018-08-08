القاهرة تلغى إجازات موظفيها فى أيام عيد الأضحى المبارك

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وكالات : حنان حمدتو

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طالب  المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، بضرورة تفعيل غرف العمليات المركزية  للمحافظة خلال أيام عيد الأضحى; لتلقي كل الشكاوى الخاصة بالمواطنين وتأمين الاحتفال، مشيرًا إلى أنه سيتم إلغاء إجازات العاملين خلال أيام العيد.

وجاء ذلك خلال رئاسته اليوم  لاجتماع المجلس التنفيذي، بحضور نواب المحافظ ومديري المديريات والهيئات ورؤساء الأحياء; لمناقشة الاستعدادات الخاصة باستقبال عيد الأضحى المبارك.

وشدد عبد الحميد على ضرورة تأمين مقار الأحياء والمديريات والهيئات بالتنسيق مع قسم الشرطة المختص، وضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات في بدايتها خلال أيام العيد.

ووجه محافظ القاهرة بتوعية المواطنين بعدم الذبح في الشارع من خلال أئمة المساجد والمركز الإعلامي بالقاهرة، كما وجه رؤساء الأحياء بعدم التصريح لأي شخص بإنشاء شوادر ذبح اللحوم في الشارع.

وناشد هيئة النظافة بنشر فرق لتنظيف الشوارع بالتنسيق مع الأحياء، وعلى هيئة النقل العام بالتركيز على توفير أتوبيسات الهيئة بالمناطق التاريخية والترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى بمحافظاتها الثلاث لخدمة المواطنين.

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