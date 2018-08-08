جامعة تعتذر عن تلاعبها فى درجات اختبارات القبول

08 أغسطس 2018 - 01:29 م

اعتذرت إحدى أعرق الجامعات الطبية في اليابان عن التلاعب في درجات اختبارات القبول لتقليل نسبة الطالبات بالجامعة.

ووجد تحقيق داخلي أن جامعة طوكيو الطبية كانت تتلاعب بدرجات اختبارات الإناث منذ عام 2006.

كما قللت الجامعة درجات المتقدمين الذكور الذين خضعوا لاختبار الدخول أربع مرات على الأقل.

وقالت الجامعة إنه لم يكن يتعين عليها التلاعب بالدرجات مطلقا.

كما اعترفت بإضافة نقاط إضافية إلى عشرات الطلاب الذين قدموا تبرعات للجامعة.

وقال تيتسو يوكيوكا، المدير التنفيذي لجامعة طوكيو الطبية، في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: "لقد خُنا ثقة العامة، ونريد بكل صدق أن نعتذر عن ذلك".

كما تعهد كيسوكي ميازاوا ، نائب رئيس الجامعة، بأن اختبارات القبول في العام المقبل ستكون نزيهة.

وأثيرت هذه القضية للمرة الأولى الأسبوع الماضي من قبل صحيفة "يوميوري شيمبون"، وهي أكبر صحيفة يومية في البلاد. وقد أثارت هذه القضية شعورا بالغضب الشديد في اليابان.

ونقل التقرير عن مصدر لم يذكر اسمه قوله إن المسؤولين تبنوا "تفاهما صامتا" لتقليل عدد الفتيات بالجامعة بسبب مخاوف من أن عدد من الخريجات لا يمارسن الطب بعد التخرج.

وقال المصدر للصحيفة: "العديد من الطالبات اللواتي تخرجن يتركن الطب في نهاية المطاف لأسباب تتعلق بالولادة وتربية الأطفال".

وفي عام 2010، وقبل التلاعب في اختبارات القبول، كانت نسبة الطالبات بالجامعة تصل إلى نحو 40 في المئة.

وذكرت الصحيفة أنه بعد الاختبارات التي أجريت على مرحلتين في وقت سابق من هذا العام، لم تقبل الجامعة سوى 30 طالبة فقط مقابل 141 طالبا.