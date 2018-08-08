حريق هائل بمصنع ورق بمدينة السادات فى المنوفية

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نشب حريق هائل بمصنع ورق بالمنطقة السادسة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

وتلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد ياسر جلال مدير إدارة الحماية المدنية بمديرية الأمن، يفيد بنشوب حريق هائل بمصنع للورق بالمنطقة السادسة بمدينة السادات.

وتبين أن الحريق نشب بمصنع ورق "سوبر باك" على مساحة 16 ألف متر، ونشبت النيران على مساحة 5000 آلاف متر، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية التى تمكنت من محاصرة النيران ومنع انتقال السنتها إلى باقى اجزاء المصنع المحيطة، وتم نقل كميات الورق بعيد عن منطقة النيران.


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