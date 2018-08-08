» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية

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ألقت الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية القبض على سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بزعم توظيفها مقابل فوائد شهرية.

وردت معلومات للواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، من "ه ا م" 40 سنة، بدون عمل، و9 آخرين، وبصحبتهم "ع ع ع" 38 سنة، بدون عمل، مقيمة بذات العنوان، وقرروا بقيام الأخيرة بالنصب والاحتيال عليهم، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت جملتها 3245000 جنيه، بزعم توظيفها في أنشطة تجارية مختلفة، مقابل نسبة ربح متغيرة، وانتظمت في الدفع لعدة أشهر.

وبمواجهة المتهمة، اعترفت وأبدت استعدادها لرد تلك المبالغ


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