استئناف استقبال الشاحنات من السعودية لميناء سفاجا

08 أغسطس 2018 - 02:06 م

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر السماح للتوكيلات الملاحية العاملة بميناء سفاجا البحرى باستئناف استقبال شاحنات العفش والأمتعة الواردة من المملكة العربية السعودية حيث أصدر اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة قراره باستئناف استقبال الشاحنات بناء على تعليمات وزير النقل وتأكيده استمرار متابعة مدى التزام مستخلصي الجمارك بالتقدم لفتح الشهادات الجمركية للشاحنات المتواجدة بالميناء والواردة تباعًا على الخطوط الملاحية المختلفة.

وقيام الهيئة بالتنسيق مع مصلحة الجمارك بمتابعة الإجراءات لتقديم كل التسهيلات اللازمة وإزالة المعوقات للمستخلصين الجادين من توفير ساحات إضافية للكشف الجمركي وزيادة إعداد مأموري الجمرك لسرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن الشاحنات.