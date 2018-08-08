  • الأربعاء 08 أغسطس 2018
  • بتوقيت مصر03:09 م
بحث متقدم
صورة الخبر

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

مستشار مرسي : قادة الإخوان عاجزون عن حل الأزمة

كاف

"كاف" يعلن طاقم تحكيم الأهلي والترجي

الطفل محفوظ

مذيعة "أطفال التهريب" تكشف مفاجأة مدوية عن الطفل محفوظ

أسرار جديدة لا تعرفها عن " بيجوفيتش"

أسرار جديدة لا تعرفها عن "بيجوفيتش"

اشعياة

تطورات الحالة الصحية للراهب "المنتحر"

إيرانيون: روحاني سيتجرع كأس السم

إيرانيون: روحانى سيتجرع كأس السم

السيسى

تأجيل محاكمة 292 متهمًا بمحاولة اغتيال السيسي

صورة الخبر

بالفيديو.. "الجارديان" تقع فى خطأ تاريخى مع نجل بن لادن

عمر

حفيد مبارك يثير الجدل بصورة على "إنستجرام"

رئيس نادى روما يكشف:

"صلاح" طلب الرحيل عن روما لهذا السبب

الرياضة

صورة الخبر
صورة الخبر

علا خطاب

أخبار متعلقة
#

الكشف عن "السعر الحقيقي" لصلاح .. إذا قرر ليفربول بيعه

#

بهذه المناسبة.. ليفربول يحتفل بـ"صلاح"

#

لاعبو المنتخب خذلوا "صلاح"

#

تصريح مهم من "أديب" بشأن حواره مع "صلاح"

روما

صلاح

كينج فوت

جيمس بالوتا

صرح مالك نادي روما الايطالي، جيمس بالوتا، بأن رحيل محمد صلاح، نجم ليفربول والمنتخب المصري، عن فريقه، أصعب خسارة في تاريخ روما الحديث، بحسب ما ذكره موقع "كينج فوت" الصادر بالإنجليزية.

وفي مقابلة مع رجل الأعمال الأمريكي، ورئيس نادي روما الايطالي، جيمس بالوتا، قال إن "في عالم كرة القدم الكبير، تفوز ببعض وتخسر البعض، فبعض الانتصارات تأتي في شكل منافسات، بطولات، وحتى لاعبين، وعلى النقيض من ذلك، فإن فقدان بعض اللاعبين سيئ للغاية كفقدانك بطولة كبيرة، وهذا كان "صلاح" بالنسبة لنا".

وفي خضم المقابلة، سئل "بالوتا" عن اللاعب الذي كان أقوى خسارة للنادي، والذي شعر بالأسف عند رحيله عن الذئاب، فأجاب على الفور محمد صلاح، الذي غادر إلى ليفربول العام الماضي.

وأضاف: "صلاح هو من طلب منا السماح برحيله وعودته إلى الدوري الإنجليزي، لقد حدث الأمر نفسه مع أليسون ورادجا، أمر مؤسف للغاية".

وواصل: "لسوء الحظ في بعض الأحيان لا تستطيع أن تفعل شيئًا حيال ذلك الأمر، يكون عليك قبول ذلك من أجل تحقيق ربح مالي لصالح النادي، ومن أجل تحقيق رغبة اللاعب أيضًا".

واعترف بالوتا لجماهير روما بأنّ "الناس لا تفهم أن عقد محمد صلاح كان سينتهي بعد عام، لذا بيعه إلي ليفربول كان مفيدًا لنادي"، موضحًا "أن الحفاظ على صلاح لمدة عام آخر كان ى بنقله إلي فريق أخر ولكن مجانًا".

وذكر "بالوتا" أن صلاح طلب العودة إلى الدوري الانجليزي مرة أخرى "لأنه شعر بأن لديه ما يثبته"، مشيرًا إلى فترة صلاح مع تشيلسي.

كان موسم صلاح التاريخي قد فاجأ بالوتا في البداية، لكن "بالوتا" اعترف بأن روما كان يستخدم الجناح بشكل مختلف عن ليفربول، والنظام الحالي يتناسب مع أسلوب لعب "صلاح" أكثر.

وفي الموسم الماضي، تألق "صلاح" مع الريدز حيث سجل 44 هدفًا في موسمه الأول، وفاز بجائزة هداف الدوري الإنجليزي وأفضل لاعب في إنجلترا.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

أزمة مصر أعمق من الحاكم والحكومة

جمال سلطان

السيرة الذاتية لسياف عربي!

محمود سلطان

لا تتوجع.. أو غور من البلد!

فراج إسماعيل

قيرغيزيا.. حكاية قرية (3)

عبد العزيز محمد قاسم

غبطة البابا .. وقرارات لها ما بعدها

د. هشام الحمامي

(مواصفات التعليم الذى تحلم به بلادى)

محمد عبدالقدوس

شارك معنا

اخترنا لك

» سقوط سيدة استولت على 3 ملايين من المواطنين بالإسكندرية
» مطار القاهرة يستقبل آخر فوج للحجاج الفلسطينيين
» إنبي الجريح يستدرج الطلائع فى ختام الجولة الثانية
» مستشفيات القوات المسلحة تستقبل الحالات الحرجة لإنهاء قوائم الانتظار
» غلق شارع 26 يوليو لمدة عام
» تحرير سيدة بعد خطفها واغتصابها 15 عامًا
» نفوق أعداد كبيرة من الأسماك بسويسرا وألمانيا وبريطانيا
» اسكندر يلتقى قوات حفظ السلام لبحث خطط التدريب
» القبض على مسن استغل فتاة جنسيا لمدة 15 سنة بحيلة غريبة
» إنشاء أول شاطيء لـ"الكلاب" بمصر
» أسطورة البرازيل يتولى تحليل مباراة "بيراميدز" و "الإنتاج الحربي"

استطلاع رأي

هل تؤيد خطة تطوير التعليم في مصر؟

  • عصر

    03:44 م

  • فجر

    03:49

  • شروق

    05:21

  • ظهر

    12:05

  • عصر

    15:44

  • مغرب

    18:50

  • عشاء

    20:20

من الى
د. محمد عمارة
قطار
بالفيديو.. مطلقة معذب الايتام: هذا سر اعتداء زوجى على الأطفال
الطلاق
أرشيفية